Siguen arrollando las cubanas en Premundial de Balonmano

Con victoria sobre el plantel de Estados Unidos 27 goles por 21, el plantel de Cuba avanzó como líder del Grupo B a las semifinales del Premundial Femenino de Balonmano, con sede en México.

En el choque lograron evolucionar tras ganar ajustadamente la primera mitad 12 por 11; las cubanas extendieron su invicto en la tercera presentación de la lid, donde también superaron a los equipos de Canadá y Groenlandia.

La veterana lateral Lissandra Lussón comandó la producción ofensiva de las ganadoras, marcando cinco goles, escoltada por la central Eyatne Rizo con cuatro tantos.

Las cubanas ambicionan la plaza que otorga la lid al Campeonato Mundial Femenino de Balonmano que tendrá por sede a Japón en el mes de diciembre, una lid que les será inmensa, pero que significa una oportunidad de crecimiento.

