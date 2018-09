Serie Nacional de Béisbol inicia tramo crucial

La Habana, Cuba. – Comienza hoy el último tercio en la primera fase de la Serie Nacional de Béisbol, el líder Ciego de Ávila, al que la inercia les basta para clasificar, recibirá a los actuales monarcas, Granma, urgido de rachas triunfales.

Destacan tres subseries, Villa Clara intentará seguir en la élite cuando visite a Pinar del Río, lo mismo que Santiago de Cuba y Holguín que se verán las caras, así como Industriales que enfrentará a Las Tunas, sexto del escalafón.

Artemisa necesita recuperar el ritmo frente a Matanzas; Mayabeque y Sancti Spíritus se retan en un duelo que puede marcar una despedida; Guantánamo aún tiene opciones y pretende mantenerlas ante Cienfuegos; mientras que la Isla de la Juventud jugará con Camagüey.

Stayler Hernández sigue a la vanguardia de los bateadores y remolcadores, Pedro León es el máximo jonronero, Alberto Bicet el líder en ganados, y Frank Luis Medina el mejor en promedio de carreras limpias.

