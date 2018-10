Serie Nacional de Béisbol entra en recta final clasificatoria

La Habana, Cuba. – Comienzan los penúltimos duelos en la Serie Nacional de Béisbol y la atractiva lucha por la supervivencia debe despedir a algunos candidatos; el choque de más nivel será entre Ciego de Ávila y Las Tunas.

Desde hoy y hasta el miércoles Industriales jugará frente a Granma; Holguín con Cienfuegos; y Mayabeque buscará seguir en puestos de clasificación directa cuando se midan ante Camagüey.

Subseries de gran trascendencia protagonizarán Villa Clara contra Artemisa, y Santiago de Cuba con Sancti Spíritus; mientras que la Isla de la Juventud necesita barrer a Guantánamo para mantener opciones; por último chocarán Matanzas y Pinar del Río, ya sin opciones.

En cuanto a los liderazgos, Jorge Alomá destaca con average ofensivo de 429, Pedro León acumula 13 jonrones, y Alberto Biset permite solo 1,31 carreras limpias por cada nueve entradas.

