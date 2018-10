Serie Nacional de Béisbol entra en su fase final clasificatoria

La Habana, Cuba. – Hoy comienzan nuevas subseries, muchas con alta tensión, entre ellas las de los sublíderes Industriales y Holguín contra Ciego de Ávila y Mayabeque, respectivamente, estos últimos quinto y sexto de la lid, ambos con opciones reales de lograr boletos directos a la segunda fase.

En el resto de los desafíos jugarán Villa Clara con Granma, Las Tunas frente a Matanzas, Santiago de Cuba ante la Isla de la Juventud, Sancti Spíritus contra Guantánamo, y Artemisa frente a Pinar del Río, todos con influencia en la lucha.

Maikel Cáceres destaca a la ofensiva con average de 424, Pedro León suma 14 vuelacercas, y Alberto Biset lidera a los pitchers con promedio de 1.33 carreras limpias.

Mayabeque se mantuvo en el SEXTO lugar tras vencer a Camagüey SEIS carreras por CUATRO; Denis Laza aportó vuelacerca en un partido donde Alyanser Álvarez salvó por NOVENA ocasión, líder en ese departamento.

