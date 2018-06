Serie Béisbol Sub-23 busca rival para Las Tunas

La Habana, Cuba. – Este miércoles se realizará el tercer y decisivo juego entre los equipos de la Isla de la Juventud y Cienfuegos, duelo semifinal que definirá el contrincante para los tuneros en busca de la corona en la Serie para menores de 23 años.

Cinco carreras por dos ganó este martes la selección de la Isla de la Juventud, para igualar a un éxito la serie de tres partidos; Yainel Zayas logró su sexto triunfo de la campaña con labor de siete entradas en las cuales permitió solo una carrera.

Eliseo Roja destacó en la ofensiva de los isleños con solo un jit pero con tres impulsadas de alto valor, le secundaron Jhony Hardy, José Luis Bring y Alex Pérez, todos con par de imparables.

Por los jóvenes de Cienfuegos conectó jonrón Orlando Roa; uno de los impetuosos cienfuegueros que buscarán la clasificación ante su público, mientras los pineros ambicionan concretar la remontada y llegar a la final del Béisbol Sub-23.

