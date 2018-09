Selección cubana lista para liga de naciones

La selección cubana de fútbol efectuó este viernes una sesión de entrenamiento en la grama del estadio Pedro Marrero, de La Habana, donde se medirá a su similar de Islas Turcas y Caicos, en el comienzo de la Liga de Naciones de Concacaf.

La reincorporación del capitalino Daniel Luis Sáez, quien intervino en la Liga de República Dominicana, destaca como una de las mayores adquisiciones hechas por el director técnico Raúl Mederos.

En la nómina también aparecen otros destacados como el portero Sandy Sánchez, el lateral Yosel Piedra, los mediocampistas Jordan Santa Cruz y Andy Baquero, junto al ariete Maikel Reyes.

Esta Liga de Naciones consta de III niveles, según el ranking mundial de los equipos enrolados en sus respectivas áreas: Norteamérica, en la que destacan Estados Unidos y Canadá; Centroamérica, con México, y el Caribe, en la cual Cuba aspira a recuperar el evidente terreno perdido.

