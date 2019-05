Segundo remate cubano en Copa de Voleibol

La selección cubana logró este miércoles su segundo triunfo en la Copa Panamericana Femenina de Voleibol para menores de 18 años, con sede en México.

Como se esperaba, el plantel antillano dominó a la modesta selección de Guatemala 3 sets por 0, con marcadores de 25 puntos por 11, 25 a 12, y 25 por 18.

Al igual que en el debut del martes, la atacadora opuesta Dezirett Madan guió la producción ofensiva con 9 unidades, seguida por la auxiliar Claudia Tarin con 7, en un partido donde solo una jugadora de banco recibió opción de juego con la actividad de tres centrales.

Aunque lograron la victoria, las cubanas cometieron 6 errores más que sus oponentes, uno de los retos a superar rumbo al partido de este jueves contra las puertorriqueñas, que puede brindarles el acceso a semifinales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.