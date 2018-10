Se remueve la tabla de posiciones en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Los tuneros son los nuevos líderes de la Serie Nacional de Béisbol, noquearon 12 carreras por 2 a Matanzas con Yoelkis Cruz en la lomita y a Villa Clara le falta para asegurar la clasificación, tras caer 6 anotaciones por una ante Granma.

Ciego de Ávila reaccionó ante Industriales y venció carreras por una y tensó más la vanguardia empatando con el equipo azul y Holguín, conjunto superado por Mayabeque 10 por 4, incluido vuelacerca de Michael González, juego donde Alyanser Álvarez logró su décimo salvamento.

La Isla de la Juventud ganó 11 anotaciones por 4 a Santiago de Cuba, con jonrones de Michel Enriquez y Jorge del Río, y así subió así al octavo lugar en la tabla de psoiciones; mientras Sancti Spíritus tropezó 4 a 3 frente a Guantánamo para bajar hasta la novena plaza.

Por último, Artemisa mantuvo el aliento, remontó 8 a 6 sobre Pinar del Río gracias a bambinazos de Osmel Fraga y José Jiménez; a la par, Camagüey derrotó a Cienfuegos 16 carreras por 9.

Tabla de osiciones 58 SNB

