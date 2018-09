Se mueve la escalera en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – El tiempo pasa y muy poco hay de evidente en las batallas por la clasificación en la Serie Nacional de Béisbol, una jornada especial para ello fue este domingo cuando Villa Clara frenó 9 carreras por 3 al líder Ciego de Ávila.

Industriales aprovechó para acercarse a la cima con victoria 11 anotaciones a 3 sobre Artemisa, triunfo de Héctor Ponce apoyado en vuelacerca de Javier Camero; mientras que Sancti Spíritus ganó 5 por 3 a Holguín con Yoen Socarrás y Yaniesky Duardo en la lomita.

Mayabeque continúa en ascenso, derrotó 9 carreras por 4 a Santiago de Cuba con jonrones de Michael González, Elain Román y el décimo del colíder Pedro León; también gana aliento Pinar del Río que dominó 6 por una a Las Tunas con éxito para Yoandry Cruz.

Camagüey derrotó 6 anotaciones por 2 a Guantánamo, Matanzas apaleó a Granma 10 por cero e Isla de la Juventud le ganó 4 a cero a Cienfuegos.

