Se inserta triatleta cubana en puesto 24 de Copa del Mundo

La triatleta cubana Leslie Amat ancló hoy en el sitial 24 de la Copa del Mundo de Sprint, acogida por la ciudad mexicana de Huatalco.

Según el sitio oficial de la Confederación Americana de Triatlón, Amat venció en 1 hora, 3 minutos y 14 segundos, una prueba en la cual participaron 42 deportistas de 21 naciones.

Leslie, líder entre las féminas de ese deporte en el mayor archipiélago caribeño, está clasificada para los Juegos Panamericanos de Lima, donde también estarán sus coterráneos Michel González, Daniela Ciara y Víctor Herrera.

Ellos competirán el próximo fin de semana en Salinas, Ecuador, donde modelarán su presencia en la cita multideportiva continental prevista en la capital peruana del 26 de julio al 11 de agosto.

