Se despidió Cuba en eliminatoria de baloncesto

La selección cubana perdió 93 por 62 ante la de Estados Unidos, en el cierre de la primera fase eliminatoria para el Mundial de Baloncesto.

Los locales solo lucieron en el cuarto inicial ganándolo 28 a 24 para disfrute del público en la Ciudad Deportiva de La Habana y, aunque se esperaba la derrota, en el resto del partido no existieron buenas sensaciones.

Karel Guzmán fue el máximo anotador por los antillanos con 16 puntos, y a pesar del bajo rendimiento colectivo se evidenciaron progresos que permiten aspirar a una actuación decorosa en los próximos Juegos de Barranquilla.

Para los cubanos significó su último partido antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un buen tope ante los estadounidenses que presentaron hombres con breves experiencias en la NBA, o perspectivas de ingresar a ella.

