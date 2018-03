Se acercan las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto

La Habana, Cuba.- Con los duelos entre Guantánamo y Sancti Spíritus, así como Capitalinas ante Pinar del Río, se iniciarán el próximo día cinco las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto, rama femenina.

Las guantanameras, actuales campeonas, avanzaron a esa ronda decisiva con balance de ocho victorias y siete derrotas en las tres etapas clasificatorias, por lo que concluyeron en el tercer lugar de la tabla general de posiciones.

El conjunto de Capitalinas lideró esa fase preliminar con 14 triunfos y un solitario revés, y a continuación se ubicaron las espirituanas; mientras las pinareñas cerraron el cuarteto de vanguardia.

Los días cinco y seis se disputarán los dos primeros desafíos de los play off en la sala Rafael Castiello, de Guantánamo, y en la 19 de Noviembre, de Pinar del Río, según fuentes de la Comisión Nacional de Baloncesto.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.