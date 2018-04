Se acabaron los invictos en el béisbol sub-23

Ya se acabaron los invictos en la Serie Nacional de Béisbol para menores de 23 años, tras el revés de los granmenses 6 anotaciones por 4 frente a los santiagueros, en juego de 12 capí­tulos.

También en extrainnings, Mayabeque detuvo la producción de Cienfuegos con pizarra de 7-6 con liderazgo al bate de Frank Alfonso; mientras Ariel Zerquera lanzó completo en el nocao de Sancti Spí­ritus a Camagüey, 10-0.

Par de jonrones de Yasiel González y uno de Noel González impulsaron la primera victoria de Holguín 12 carreras por 3 sobre Guantánamo; Ciego de Ávila le ganó 5 por 4 a Las Tunas; y los aspirantes a Piratas saquearon 5-2 a los artemiseños.

Bryan Chi motivó desde el box el triunfo habanero frente a los pinareños con marcador de 3-1; a la vez que Matanzas remontó 6 por 6 ante Villa Clara en 10 entradas de juego.

