Santiagueras sobresalieron en nacional de lucha

Con cetros en las divisiones de 55 y 59 kilogramos las gladiadoras santiagueras sobresalieron el domingo en el Campeonato Nacional que se desarrolla en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, de Santiago de Cuba.

En el duelo final de los 55 kg, la indómita Harry Casero derrotó a Eliany Valdés, de Mayabeque, mientras que la anfitriona Yurisleidy Álvarez y la habanera Yoselín Cardenal alcanzaron medallas de bronce.

Las libristas indómitas sumaron la segunda corona de la jornada por con Maryuris Tamayo (59 kg), quien obtuvo victoria por pegada frente a Cleimark Herrera, de Mayabeque.

Recientemente ganadora del metal bronceado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, la capitalina Yusneylys Guzmán venció por puntos a Leanne Mendoza, de Santiago de Cuba, en el combate de final de los 50 kilogramos.

