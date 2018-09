Santiago de Cuba se lleva el cetro en la lucha libre masculina

Con las coronas de Franklin Marén y Yoandy Vizcay, los libristas santiagueros se reafirmaron en la cima del evento de ese estilo de lucha, en el cierre del Campeonato Nacional, que culminó este miércoles en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, de Camagüey.

Vencido por pegada, el guantanamero David Parra se ubicó en la segunda plaza del podio de premiaciones en los 70 kilogramos, por detrás del indómito, titular centrocaribeño en Barranquilla, Colombia.

En la pelea por el cetro de la división de los 61 kilogramos, el mayabequense Brayan Blen sufrió la derrota frente a Vizcay, en tanto el villaclareño Brayan Ruiz y el pinareño Inosbel González se colocaron en la tercera posición.

Por intermedio de los gladiadores Yudenny Alpajón y Yusmani Peralta, la provincia de Holguín sumó par de cetros en la última jornada del máximo certamen de ese deporte de combate en Cuba.

