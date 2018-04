Santiago de Cuba pierde invicto en Liga Nacional de Fútbol

La Habana, Cuba. – El equipo de La Habana venció por 2 goles a uno a Santiago de Cuba para frenar el paso invicto de los vigentes campeones en la presente Liga Nacional de Fútbol, a solo una fecha de cerrar su fase clasificatoria.

En el otro partido del Grupo No.1, Sancti Spíritus y Las Tunas igualaron sin goles y dejaron en suspenso la definición del elenco que acompañará a los punteros y ya clasificados indómitos a la final del torneo.

Pinar del Río aseguró boleto y liderazgo en el segundo Grupo al someter por 3 por 2 a Cienfuegos, resultado que aprovechó Camagüey para ascender al segundo puesto con su triunfo de 1 por cero frente a la Isla de la Juventud.

En el tercer segmento de la Liga Nacional de Fútbol todo quedó definido, pues Granma aseguró su pase al vencer por 1 por cero a los también clasificados y líderes de Ciego de Ávila, mientras que Guantánamo llevó a Villa Clara otra vez al sótano con una goleada de 5 por cero.

