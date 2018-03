Sancti Spíritus campeón de la Liga Superior de Baloncesto

La Habana, Cuba. – El equipo de Sancti Spíritus se proclamó por primera vez campeón de la Liga Superior de Baloncesto, rama femenina, al vencer 74 por 63 a Capitalinas en el tercer duelo de la final acontecido en la sala Ramón Fonst, en La Habana.

Las espirituanas, con ventaja en el play off de dos juegos por cero, definieron el partido en el último periodo con ventaja de 8 puntos, para apuntalar con el triunfo su mejor resultado histórico en ese tipo de certámenes.

Capitalinas dominaron la primera mitad del choque por la mínima 33 por 32 puntos, pero se notó la ausencia de cuatro de sus jugadoras titulares, quienes fueron contratadas en el extranjero.

Por las espirituanas, que repartieron bastante el ataque, Marlene Cepeda sobresalió con 15 puntos; mientras por el conjunto habanero volvió a destacarse Suchitel Ávila con 25 unidades.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.