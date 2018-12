Sancti Spíritus aseguró el segundo lugar en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Con una victoria de 4 carreras por 2 ante Industriales en el juego pendiente, el equipo de Sancti Spíritus aseguró el segundo lugar de la tabla de posiciones de cara a los play off de la Serie Nacional de Béisbol y donde enfrentarán en su estadio José A. Huelga a Villa Clara.

El triunfo de Sancti Spíritus se respaldó con 9 imparables y 4 anotaciones, sin errores a la defensa, mientras los ya eliminados Industriales anotaron en dos oportunidades el home, con 8 jits y al campo dos errores.

La fase clasificatoria fue comandada por Las Tunas con 34 victorias, seguida de Sancti Spíritus con 32 sonrisas, mientras en los puestos tercero y cuarto concluyeron Villa Clara y Ciego de Ávila con igual cantidad de triunfos, empate que favoreció a los del centro al tener ganada la subserie particular a los avileños.

De cara a la postemporada que se inicia en enero de 2019, los equipos clasificados tendran derecho a solicitar cada uno 3 jugadores de refuerzo, iniciando la ronda de peticiones a partir del primer lugar de la tabla.

