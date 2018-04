Rutas y andares beisboleros: la sub-23

Este viernes comienzan las segundas subseries en el torneo de béisbol para menores de 23 años, con duelo entre las únicas selecciones invictas, Granma y Santiago de Cuba.

Los avileños chocarán con los tuneros, los guantanameros frente a los holguineros, y Sancti Spíritus ante Camagüey; por la zona occidental inician los enfrentamientos Mayabeque-Cienfuegos, La Habana contra Pinar del Río, Artemisa versus la Isla, y Matanzas ante Villa Clara.

Tras los primeros cuatro juegos destacaron entre los lanzadores el tunero Yordey Fuentes con su juego únicamente imperfecto por un error defensivo, José Carlos Barbosa apuntaló dos triunfos de los invictos santiagueros, y el granmense Carlos Santana logró tres salvamentos.

A la ofensiva Yeri Martínez comanda el average por encima de 600, su compañero Alejandro Sánchez tiene nueve impulsadas, y el cienfueguero Gabriel Suárez ya suma tres vuelacercas.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.