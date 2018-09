Rutas y andares beisboleros

La disputa por la clasificación en la Serie Nacional continúa tensa; desde hoy inician nuevos desafíos y la mayoría presenta alta incidencia para los posibles actores en la segunda fase de la lid.

Los líderes avileños serán rivales del Villa Clara en emergencia; los impetuosos holguineros enfrentarán a Sancti Spíritus, Industriales recibe a Artemisa y Santiago de Cuba buscará mantenerse en la élite ante un Mayabeque situado en la frontera de sentencias.

Completan la agenda los choques entre Las Tunas y el regenerado Pinar del Río; Cienfuegos y La Isla protagonizarán un duelo con despedida; los monarcas granmenses pueden mantener opciones si dominan a Matanzas y Guantánamo se medirá ante Camagüey.

El tunero Yosvany Alarcón sigue al frente del average ofensivo con 436 y de los jonrones con 10; mientras que el habanero Stayler Hernández es el máximo remolcador con 36.

