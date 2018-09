Rusia, primera parada de los Domadores hacia China

La franquicia de boxeo Domadores de Cuba ya partió con sus 10 integrantes hacia Rusia, donde efectuará dos carteles amistosos frente a la selección nacional de ese país.

Los Domadores del entrenador Rolando Acebal aprovecharán estos enfrentamientos contra el fuerte combinado ruso de cara al duelo frente a Lobos de Astaná, de Kazajstán, en la gran final de la VIII Serie Mundial de Boxeo, que se disputará los venideros días 26 y 28 en dos ciudades China.

Sin dudas, los rusos poseen un boxeo muy similar al de los kazajos, y aunque sus últimas actuaciones no han sido las mejores, son púgiles fuertes y agresivos, ante quienes la representación de la Isla tendrá excelente fogueo.

Y si de fogueo e intercambio bilateral se trata, mucho se beneficiarán Damián Arce, Jorge Luis Griñán, Osvel Caballero, Osley Iglesias y Jorge Moirán, pues carecen de experiencia internacional.

