Rusia entró por la puerta ancha

La Habana, Cuba. – El Mundial de Fútbol que organiza Rusia descorrió sus cortinas con un partido que apuntaló las opciones del equipo local para llegar a la siguiente ronda desde el grupo A, que hoy completará sus acciones.

La cita que reúne a las 32 selecciones clasificadas comenzó con una sobria y dinámica ceremonia de apertura, y ante la presencia del mandatario ruso Vladimir Putin en el moscovita estadio de Luzhniki, la escuadra anfitriona goleó 5 por cero al elenco de Arabia Saudita.

Doce minutos necesitaron los rusos para ponerse en ventaja gracias al certero remate de cabeza del mediocampista Gazinsky, y el festín se completó con las perforaciones de Dzubya, Golovin y Cherishev, este último por partida doble.

Por ahora sola en la cima de la llave, Rusia pondrá ojos sobre la ciudad de Ekaterinburgo, donde verá desde las 08:00 de la mañana -hora de Cuba- el estreno de Uruguay frente a Egipto, su rival el próximo día 19.

La jornada mundialista de hoy tendrá 3 partidos programados, pero será el pulso entre España y Portugal desde las 02:00 de la tarde en nuestro país, el centro de atención de los amantes del fútbol.

Sobre España pesa una gran incógnita desde que hace par de días la Federación despidiera al hasta entonces director técnico Julen Lopetegui, y ahora bajo las órdenes de Fernando Hierro intentará borrar el fracaso de hace cuatro años en Brasil.

Para evitarlo Portugal contará con el talento de un grupo de futbolistas liderados por Cristiano Ronaldo, uno de los que tienen posibilidades de convertirse en la estrella del torneo, al que llega después de conquistar por tercera ocasión la codiciada Copa de Campeones de Europa con el Real Madrid.

La primera fecha del grupo B la completa el partido entre Irán y Marruecos, pactado para las 11:00 de la mañana -hora de La Habana- en San Petersburgo.

