Rusia con buen aire a su favor en Mundial de Fútbol

La Habana, Cuba. – La suerte del anfitrión parece ir acompañando a Rusia en su Mundial de Fútbol, luego del triunfo de este martes sobre Egipto por 3 goles a uno, que practicamente le asegura su avance desde el grupo A del torneo.

El autogol de Fhaty en el minuto 47 marcó la suerte de los Faraones, quienes encajaron luegos las dianas de Cheryshev y Dzyuba antes de poder limpiar su honor con la perforación de su goleador Mohamed Salah.

La más reciente jornada destapó las sorpresas en el apartado H como la victoria por 2 goles a uno de Japón sobre Colombia, aunque en favor de los cafeteros hay que decir que jugaron casi todo el partido penando la expulsión de Carlos Sánchez por provocar con su mano el penal de la primera anotación nipona.

El otro desenlace inesperado tuvo como protagonista al elenco de Senegal, que con un notable despliegue físico sometió también por pizarra de 2 a uno a Polonia, para felicidad del continente africano.



Después de su espectacular desempeño frente a España en el debut, el ariete portugués Cristiano Ronaldo regresa a la acción en Moscú, donde a partir de las 08:00 de la mañana -hora de Cuba- su equipo enfrenta a Marruecos en partido correspondiente al grupo B.

En esa llave los españoles también buscarán su primer triunfo en el torneo desde las 02:00 de la tarde en Kazán, donde el rival será la escuadra de Irán que encabeza la clasificación gracias a su éxitoso estreno.

La fecha también nos reserva el choque de las 11:00 de la mañana en Rostov entre Uruguay y Arabia Saudita, con los charrúas en pos de un segundo triunfo que los coloque en la siguiente ronda del torneo.

Más allá de las sorpresas, algunos detalles van haciendo historia en este Mundial que incluye por primera vez el videorbitraje, responsable de algunos de los 9 penales pitados en sus primeros 16 partidos.



