Rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Jordan Díaz tendrá el honor de ser el abanderado de Cuba a los III Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, previstos del 6 al 18 de octubre próximo.

Es un honor para mí, y estoy seguro que todos haremos el máximo esfuerzo por conquistar los mejores resultados, declaró al conocer de su designación el también campeón mundial de cadetes en Nairobi 2017 y sub-20, en Tampere 2018.

