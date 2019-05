Rumbo al Mundial de Taekwondo

Mañana viaja a Mánchester, Inglaterra, la delegación de 6 atletas que representarán a Cuba en el XXIV Campeonato Mundial de Taekwondo, del 15 al 19 venideros.

4 mujeres y 2 hombres ambicionan ampliar el medallero del mayor archipiélago caribeño en esas lides, todos ellos con sobresaliente desempeño en los abiertos celebrados en México.

Por las damas pugnarán la monarca universal de México 2013 Glenhis Hernández (73 kg) y la bronceada en esa cita y titular continental en Toronto 2015 Yania Aguirre (49 kg), así como también Tamara Roble (57 kg) y Arlettys de la Caridad Acosta (67 kg), campeonas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Por los varones estarán Rafael Alba (+87), titular del orbe en México 2013, y el rey panamericano en Toronto 2015, José Ángel Cobas (80 kg).

Todos ellos tuvieron sobresaliente desempeño recientemente en los Open celebrados en México, especialmente Alba y Cobas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.