Rogelio García: pueden dar por hecho que este año somos los campeones

Conocido en sus tiempos de jugador activo como “el ciclón”, hoy sigue arrasando por medio de sus muchachos, a los que ve crecer con orgullo de buen maestro, pero con una modestia que lo hace aún más grande. El propio Rogelio García me explicó:

“No tanto eso, sino que hemos hecho, como yo digo, una historia en el pitcheo, creo que años atrás no habíamos tenido la calidad concentrada en el pitcheo como este año y hemos conjugado eso con los abridores, que en la primera etapa, por ejemplo, tuvieron 27 y 0.”

Sin embargo, en esta segunda etapa el rendimiento no sido el mismo, ¿a qué se debe?

“Nuestros abridores no han sabido caminar el juego, no han mantenido la secuencia que nos planteamos desde el principio de continuar el partido hasta la sexta, séptima entrada. Los relevos no han sido eficientes tampoco y sí es un poquito preocupante que no han podido ayudarnos en el momento que hace falta, pero es que por la cantidad de doble juegos que realizamos en esta etapa hemos tenido que transformar la rotación del pitcheo, porque en la primera etapa nosotros nunca tuvimos cinco abridores, ahora hay que mantener cinco o seis abridores en la rotación y el roster de los lanzadores nuestros no tiene esa capacidad, entonces hay que estar inventando. Yo creo que este calendario ha deformado la rotación del pitcheo, pero hasta ahora nos mantenemos en primer lugar con 3,35 de promedio de carreras limpias…”

¿Está satisfecho entonces con el trabajo de los lanzadores en general?

“Estoy muy satisfecho con la actuación que ha tenido hasta ahora el cuerpo de pitcheo, aunque creo que debe mejorar un poco más, pues la gran preocupación de nosotros es ya cuando se van acercando los play off, que la gran satisfacción, yo creo que lo que está esperando el pueblo de Matanzas, es el campeonato y pueden dar por hecho y por seguro que este año nosotros somos los campeones.”

Por lo pronto, Matanzas ya tiene su clasificación oficial ¿cuál sería la estrategia con vistas a los play off?

“Estamos esperando a ver cuántos lanzadores podemos picar ahora para la otra etapa, quisiéramos escoger dos o tres pitcher, estamos pensando con el profe Víctor, pero sí nos hacen falta lanzadores…”

¿Qué nos dice de Joel Suárez, podrá aportar también al equipo?

“Joel se encuentra en perfectas condiciones, nosotros lo que estamos ahora trabajando con él y llevándolo de 45 a 50 lanzamientos en cada salida que tiene, le estamos dando sus cuatro o cinco días de descanso, a ver si ya encuentra su ritmo, Joel es un caso que nosotros no podemos apurar.”

¿Cuál ha sido la clave para obtener mejores resultados este año?

“La clave es que esta es una posición muy difícil, que necesita trabajo, tiempo, hay un tiempo que tienen que trabajar los lanzadores. Hace tres o cuatro años atrás lanzaban muy poco en la serie y por eso no habían alcanzado el desarrollo que hemos tenido nosotros en esta. Y ahí están los resultados, lo que se hizo en la primera etapa queda para la historia, yo creo que internacionalmente tampoco se ha hecho, mantuvimos el promedio de carreras limpias dentro del equipo alrededor de dos y eso también le da un empuje tremendo a la ofensiva, así que el pitcheo fue un bastión en el equipo.”

¿Algún secreto en la preparación?

“El secreto de la preparación es que yo saqué cuentas dos años atrás a ver por dónde podíamos mejorar y aumentamos la playa, incrementamos las gradas, la loma y otra cosa importante es el bullpen continuo, cada dos días hemos hecho bullpen con una equis cantidad de lanzamientos, pero con objetivos específicos en función del juego y esa es la mejoría grande que se vio en el pitcheo matancero este año.”

¿Qué exige usted de los pitchers?

“La exigencia mía en un lanzador solamente es el control, que den strike, siempre estamos implicados también en los conteos, cómo lanzar en dependencia de los conteos y creo que el pitcheo nuestro ha mejorado un porciento de las bases por bolas que daba unos años atrás.”

Lo ideal sería que este trabajo tenga una continuidad, ¿qué importancia tiene en eso la academia, el trabajo con los más jóvenes?

“Yo creo que aquí hay una cantera buena de lanzadores, para el sub 23 nosotros ya tenemos divididos unos doce lanzadores y con ellos hay un tratamiento que es muy parecido a lo que tenemos aquí en la Serie Nacional. No podemos exigir el mismo entrenamiento exactamente porque todavía el campeonato del sub 23 se demora, pero yo creo que el tratamiento que se les da a ellos va a ser satisfactorio, porque esto es un trabajo sistemático, de equipo, que va a continuar también para la serie sub 23, no los vamos a dejar desamparados…”

¿Hay algún joven en el que ve potencialidades que le gustaría desarrollar?

“Yo siempre le tiro ojo a todos y con todos me gustaría trabajar, porque la importancia del entrenador no es trabajar con el que está arriba ya, ese está hecho, lo interesante es trabajar desde abajo y ver ya cómo se van empinando…, ese es el trabajo del gran entrenador, no simplemente coger la estrella, no, ese está hecho, es desde aquí, abajo, como yo he trabajado con ellos y decirles: sale, salta, a ver si podemos alcanzar la estrella.”

¿Cómo se hace un buen lanzador?

“Fundamentalmente un lanzador bueno se hace con la disciplina, la dedicación en el terreno y la inteligencia con que pueda interiorizar lo que le digan los entrenadores…”

¿Hasta cuándo piensa estar con Matanzas?

“Hasta que el profe esté en Matanzas estamos aquí nosotros… Me siento súper satisfecho y muy inspirado trabajando al lado de Víctor Mesa y con el equipo y la afición de Matanzas…”

Tomado de Radio 26