Retos y sueños de la princesa cubana del Bádminton

La Habana, Cuba.- Tahimara Oropeza es la principal badmintonista de nuestro paí­s en el sector femenino, y recién alcanzó una corona y 2 subtí­tulos en el Torneo Giraldilla de La Habana, finalizado este domingo.

Me siento contenta por mi actuación, llegué a las tres finales y tuve que mantener muy bien el físico, declaró a Radio Reloj, aunque reconoció deudas en su revés individual frente a la norteamericana Crystal Pan.

La holguinera ha elevado mucho su nivel en el último año después de asistir a varios torneos en pos de clasificar a los juegos de Barranquilla, la joven de 22 años expresó, pretendo lograr al menos un metal dorado y 3 medallas, pero sé que debo pulir muchos detalles.

Tahimara asistirá a finales de abril al Panamericano de Bádminton en Perú, cita que le brindará progresión y estudio en su ambicioso sueño de lograr una medalla continental en Lima 2019.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.