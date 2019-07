Remeros cubanos con gran reto en Lima

La Habana, Cuba. – Los remeros cubanos viajarán a los Juegos Panamericanos de Lima con expectativas similares a las de anteriores presentaciones en cuanto a medallas de oro, pero inferiores en la cosecha general.

Ángel Fournier lleva el propósito de repetir sus títulos individuales y competir en el bote Doble Par categoría Abierta junto a Adrián Oquendo, esta última modalidad con el reto de superarla, por no haber entrenado juntos debido a una afectación de Fournier.

Según declararon las autoridades de ese deporte, dos metales plateados y uno de bronce completan el estudio de opciones sólidas rumbo al podio, y a pesar del fuerte paisaje competitivo los 13 botes llevan el compromiso de elevar rendimientos.

Un total de 24 cubanos participarán en las lides del remo panamericano, en el Lago Huacho, a cerca de 200 kilómetros de Lima; en la historia de ese deporte, Cuba suma 36 coronas en esas citas multideportivas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.