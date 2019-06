Reinicia Campeonato Nacional de Fútbol Sala

Luego del descanso este jueves, hoy regresa la actividad competitiva en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, con sede en Pinar del Río.

En el calendario destaca un choque de selecciones invictas, Granma versus Industriales, mientras que otro de los favoritos, Capitalinos, se medirá con Santiago de Cuba; y los impetuosos anfitriones jugarán frente a los espirituanos.

La agenda se completa mediante los partidos de una selección pujante, la de Ciego de Ávila, contra la de Las Tunas, tienen duelo holguineros y camagüeyanos, y habrá clásico del centro cuando se enfrenten cienfuegueros y villaclareños.

Doce equipos participan en el Nacional de Fútbol Sala, un deporte donde Cuba ostenta calidad mundial, pero sigue sufriendo escaso respaldo interno con baja formación, insuficiente competencias y pobre visibilidad mediática.

