Reina joven ajedrecista

La joven ajedrecista artemiseña Ana Bárbara Sierra, consiguió su primera corona nacional juvenil, y la condición de más destacada, en el certamen celebrado en Pinar del Río con los principales exponentes de la categoría en uno y otro sexo.

Ana Bárbara completó 8 puntos de 9 posibles, añadió 105 unidades a su acumulado Elo, y recibió elogios del comisionado nacional Carlos Rivero, quien resaltó su combatividad.

La actividad ajedrecística continuará ahora con los 55 Juegos Escolares Nacionales, además de dos torneos clasificatorios a las Copas del Mundo en Brasil y Colombia.

Al primero, el continental masculino en Sao Paulo, asistirán Yuri González y Roberto García Pantoja, mientras al Zonal Centroamericano y del Caribe 2.3 en Cartagena de Indias irán la campeona nacional Oleiny Linares y Yerisbel Miranda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.