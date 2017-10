Regresan las emociones de los juegos de comodines

La Habana, Cuba. – Todas las miradas de la afición cubana estarán este jueves en los segundos enfrentamientos de la ronda de comodines de la Serie Nacional de Béisbol y donde Granma, Villa Clara, Ciego de Ávila y Artemisa se disputan dos boletos a la venidera etapa de la competencia.

Granma, con el estimulo de acumular una victoria y jugar ahora en su patio, tratará de vencer a Villa Clara en el parque Mártires de Barbados, cuando se enfrenten desde las dos de la tarde y donde los villaclareños están obligados a ganar para mantenerse con vida.

Con una victoria a su favor, Ciego de Ávila enfrentará a Artemisa desde las 7.15 de la noche en el parque 26 de Julio, donde los locales tienen que obtener una victoria, de lo contrario todo acabará para los artemiseños, quienes han despertado interés a lo largo de la Serie Nacional de Béisbol.

De estos enfrentamientos de comodines saldrán los 2 equipos que junto a Industriales, Las Tunas, Matanzas y Pinar del Río discutirán el trofeo de la Serie Nacional de Béisbol.

