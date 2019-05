Regata en el Malecón habanero

La Parada Náutica 500 Aniversario de La Habana y la Regata Torreón de la Chorrera, se realizarán a partir de las 11 de la mañana de este sábado, desde la desembocadura del río Almendares hasta la altura del Cristo de La Habana.

Una vez concluida la Parada Náutica, los botes de vela se reunirán frente al Castillo del Morro para realizar la Regata Torreón de la Chorrera, entre estas dos fortalezas coloniales.

