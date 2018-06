Recorriendo el Mundial de Fútbol

Japón sorprendió a Colombia en el debut mundialista de ambos y se llevó la victoria 2 a 1 en un partido condicionado por la expulsión de un jugador sudamericano en los minutos iniciales del duelo.

El gol de la victoria japonés llegó al minuto 73 mediante un cabezazo del ariete del Werder Bremen alemán, Yuya Osako, tras un tiro de esquina.

El volante cafetero Carlos Sánchez se convirtió en el primer futbolista en recibir una tarjeta roja en el Mundial de Rusia, luego de que en el minuto 3 desviara con la mano un disparo nipón que iba entre los 3 palos del arco defendido por David Ospina.

El árbitro principal Damir Skomina decretó la pena máxima y el mediocampista Shinji Kagawa abrió el marcador a favor de los asiáticos desde los 11 pasos.

