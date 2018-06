Recorriendo el Mundial de Fútbol

Colombia, con la moral por las nubes, luego de golear este domingo a Polonia en la Copa Mundial de Fútbol Rusia-2018, retomó su preparación pensando en su próximo rival del grupo H.

Será la selección de Senegal, la encargada de retar a los sudamericanos, que tras su buena demostración ante los europeos, sueñan con una nueva victoria.

Colombia completó este lunes en una suave sesión en la que solo participaron los suplentes, y 9 jugadores de campo se ejercitaron en el estadio Sviyaga.

La selección latinoamericana, que todavía no ha dado los partes médicos sobre las lesiones de David Ospina y Abel Aguilar -ambos acabaron con molestias el duelo frente a Polonia-, se desplazará el martes a la ciudad de Samara, donde cerrará la fase de grupos frente a Senegal.

