Recorriendo el Mundial de Fútbol

El ex-astro del fútbol Diego Armando Maradona alertó que la clave de Argentina para obtener un buen resultado ante Croacia, en el segundo encuentro de la Copa Mundial Rusia-2018, será proteger el mediocampo.

En el programa televisivo De la mano del 10, Maradona aseguró que el éxito de la albiceleste estará en no dejarse robar el mediocampo por los europeos, comandado por Luka Modric.

Destacó que Croacia tuvo siempre mediocampistas impresionantes, a través de la historia, en tanto resaltó la calidad de ese equipo actual, el cual ve muy sólido, sobre todo después de jugar el primer partido ante Nigeria y ganar 2 a 0.

Asimismo, manifestó su optimismo ante Perú que, aunque tiene un partido muy duro frente a Francia, la escuadra suramericana dirigida por Ricardo Gareca puede componerse, sobre todo después de caer en su debut frente a Dinamarca por 0 a 1.

