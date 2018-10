Reconocen a destacado atleta en carrera de espalda

El capitalino Wilfredo Díaz García recibió recientemente la medalla Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como reconocimiento a sus resultados nacionales e internacionales en el Retrorunning (carrera de espalda), y a su actitud revolucionaria en defensa de la Patria.

Díaz, pionero de ese deporte en la Isla, y líder del Proyecto Retrorunning Cuba, acogió la condecoración ante cientos de trabajadores del Hospital Militar Central Doctor Carlos Juan Finlay.

