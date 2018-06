Realizarán carrera por el Día Olímpico

Este sábado a las diez de la mañana iniciará en todos los municipios de Cuba la Carrera por el Día Olímpico, una cita de convocatoria abierta para todos los amantes de la actividad física.

El evento se realiza cada año vinculado al Día Olímpico, establecido el 23 de junio, motivo por el cual millones de personas en todo el mundo realizan actividades deportivas, recreativas, y exhibiciones vinculadas al ámbito deportivo.

Manrique Larduet accede a cinco finales en Copa del Mundo de Gimnasia

Otros dos pases a finales por aparatos logró este viernes el cubano Manrique Larduet, para llegar a cinco en la Copa Mundial de Gimnasia Artística con escenario en Portugal.

Manrique avanzó a la disputa de medallas en Caballo de salto y Barras paralelas, no en la Barra Fija, donde su compañero Randy Lerú dominó la clasificación; las disputas de medallas se realizarán.



