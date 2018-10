Realizan simultánea de ajedrez en homenaje al 10 de octubre

Con una simultánea de ajedrez, el pueblo de Manzanillo realiza un homenaje este domingo al aniversario 150 del inicio de las luchas independentistas en Cuba, ocurrido el 10 de octubre de 1868.

Niños, jóvenes y adultos participan en esa actividad conmemorativa, y recuerdan al Padre de la Patria, quien fue un apasionado del juego ciencia y el primer cubano en traducir del francés al español las leyes generales de ese deporte.

Ese es un reconocimiento a la labor ajedrecística de Céspedes, conocido entre los jugadores como el Padre del Ajedrez en Cuba, porque se encontraba en una partida en dos ocasiones en las cuales su tropa fue atacada por los españoles.

Al igual que en todos los municipios de Granma, la simultánea de ajedrez en Manzanillo, que rinde tributo al aniversario del inicio de las guerras de independencia, contó con la participación popular.

