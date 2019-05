Reabren en Cienfuegos academia de ajedrez

Luego de varios meses de reparación capital se reabrió en Cienfuegos la Academia de Ajedrez, con una imagen funcional y moderna, inaugurada en el contexto del bicentenaario de fundada la ciudad.

Ocupan el inmueble 35 mesas y tableros de mármol para 70 capacidades de jugadores, completamente iluminado desde el salón principal hasta el portal, cátedra y baños, así como el cartel identificativo en la fachada frente al Paseo del Prado.

El Maestro Nacional René Fernández Vidal, uno de los profesores de la Academia de Ajedrez en Cienfuegos, expresó que todavía quedan detalles administrativos a solucionar y la inversión ascendió a los 350 mil pesos en moneda total.

Subrayó que se prevé la llegada al local de otros recursos de valor, como varios televisores y computadoras que contribuirán al esparcimiento recreativo de los jugadores y visitantes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.