Ratifican a Marabana en el calendario mundial

En el congreso concluido en Estonia, la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia ratificó la inclusión de Marabana en el calendario mundial del 2019.

El calendario oficial de la organización deportiva parte de una estructura que posibilita a Cuba ubicar al maratón a los intereses de las celebraciones del Aniversario de la Fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y en saludo al Día de la Cultura Física y el Deporte.

Carlos Gattorno, director de Marabana/Maracuba, destacó que la ratificación del evento por 33 años consecutivos, demuestra la estabilidad y seriedad en los compromisos internacionales de los organizadores, turoperadores y corredores.

El directivo del INDER adelantó que más de 950 corredores extranjeros de 43 países han confirmado su participación en Marabana de este año.

