Principal evento de boxeo amateur del mundo

Ser reconocido hoy como el Mejor Atleta Cubano de 2018, otorga al Campeón del Mundo, Andy Cruz, el cartel de favorito en el actual torneo Playa Girón, que se disputa en Camagüey.

Las expectativas de cara a la fase final del ciclo olímpico es repetir el título panamericano, será la primera parada para Tokio 2020; es mi sueño, ser campeón olímpico, y hacia esa dirección miro, concluyó Andy Cruz.

Asimismo, el torneo de boxeo Playa Girón en Camagüey, se erige hoy como uno de los principales eventos del mundo del pugilismo amateur, según declaraciones del Presidente de la Federación, Alberto Puig.

En un certamen que reúne a las principales figuras de la escuadra de los Domadores de Cuba, pretendemos que el interés de todos los organizadores sea disfrutar de un gran espectáculo deportivo, el mayor de su tipo en el país en cuanto a calidad, sentenció Puig.

