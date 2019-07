Primera derrota de Cuba en la pelota

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – La selección cubana de béisbol cayó frente a su similar de Colombia, con marcador de 6 carreras por 1, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El equipo cubano, con más tradición y nivel competitivo, se vio superado en todas las facetas desde los primeros compases del juego; la poca efectividad a la ofensiva y la ineficacia de los pitchers marcaron el decursar del encuentro para los nuestros.

A pesar de que la pelota atraviesa dificultades en Cuba, la victoria de los suramericanos resulta sorpresiva, debido al poco fogueo de sus jugadores, y el escaso historial que tienen en el béisbol.

Con ese resultado, la clasificación del equipo de la delegación cubana se torna compleja, por lo que el juego de mañana contra Canadá, una de las grandes favoritas, es trascendental para lograr el pase a la siguiente fase.

