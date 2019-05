Primer triunfo cubano en Capablanca de Ajedrez

La Habana, Cuba. – El joven Carlos Daniel Albornoz protagonizó este jueves el primer éxito de un cubano en el grupo Élite del Memorial Capablanca de Ajedrez, que celebró su sexta ronda en el Hotel Habana Libre de la capital cubana.

El vigente campeón de la Isla movió con acierto las piezas negras frente al estadounidense Samuel Sevian para someterlo en 47 lances de una defensa Siciliana, desenlace que dejó solo como líder con 4 puntos al ucraniano Vassily Ivanchuk, luego de sus tablas con el español David Antón.

En el otro resultado de la fecha, el local Yuri González dividió el punto con el indio Adhiban Baskaran para llegar a 2.5 unidades y ubicarse a una de Antón y Sevian, mientras que Albornoz cierra el ordenamiento con solo 2 puntos.

En el segmento Abierto, el cubano Isán Ortiz superó a su compatriota Luis Agüero y quedó como el único puntero con 5 y media rayas de 6 posibles.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.