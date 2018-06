Presentan en la capital selecciones cubanas de pelota para Barranquilla y Harlem

La Federación Cubana de Béisbol anunció en La Habana los equipos que representarán a la Mayor de las Antillas en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla y en el Torneo Beisbolero de Harlem, Holanda.

Yosvani Aragón, director nacional de béisbol, informó que el plantel que representará a Cuba en los Centroamericanos participará en un tope de preparación con el equipo de Venezuela, y luego contra el equipo de Colombia.

Posteriormente, efectuarán el Tope Bilateral frente al equipo Nacional Universitario de los Estados Unidos, que tendrá por sede al estadio Latinoamericano en La Habana.

Por otra parte, el equipo que representará a Cuba en Holanda, fue integrado por 21 peloteros, pero aún faltan otros 2 jugadores por seleccionar, entre ellos un lanzador; esta nómina estará encabezada por Víctor Figueroa y tendrá como auxiliares a Juan Manrique y Rafael Muñoz.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.