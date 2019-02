Preparan Campeonato de Remoergometría

El Campeonato Nacional de Remoergometría será los días 22, 23 y 24 venideros, nuevamente en Varadero, provincia de Matanzas, según confirmó Ángel Luis García, presidente de la Federación Cubana de Remo.

La edición de este año del fuerte certamen reunirá a la casi totalidad de los miembros de la selección nacional, e invitados de provincias, y otra vez el monarca defensor, Cienfuegos, se vislumbra como el equipo a derrotar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.