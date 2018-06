Portugal mantiene su invicto en el Mundial

Impulsado una vez por el talento de Cristiano Ronaldo, Portugal sometió a Marruecos con un marcador de 1 gol por 0, para así sumar su primer triunfo en el grupo B del Mundial de fútbol que se disputa en varias ciudades rusas.

Con su cuarto gol en lo que va de torneo el portugués estableció una diferencia que pareció tambalearse durante todo el partido, pero los atacantes africanos no estuvieron muy acertados en el momento de la definición.

El desenlace pone a Portugal con 4 unidades en la cima de la llave, a la espera del duelo de esta misma jornada entre las selecciones de España e Irán, esta última con la tranquilidad de ya haber sumado un triunfo en la cita.

En el otro partido programado, y correspondiente al grupo A, Uruguay buscará frente a la representación de Arabia Saudita su segundo éxito en el torneo que le permitiría igualar el liderazgo de los anfitriones rusos.

