Portugal y España emocionan en el Mundial

Con tres dianas de Cristiano Ronaldo, la última de ellas a pocos minutos del pitazo final, Portugal rescató este viernes un empate a tres goles con España, en partido correspondiente al grupo B del Mundial de Fútbol, que se disputa en Rusia.

Dos de las perforaciones españolas fueron firmadas por Diego Costa, la otra fue a la cuenta de Nacho Monreal, y el desenlace dejó al frente de la llave a Irán, que antes había vencido a Marruecos gracias al autogol de Bouhaduz.

Este viernes también se disputó el pulso que, en el apartado A, tuvo como protagonistas a Uruguay y Egipto, y que se saldó con triunfo de 1-0 para los charrúas gracias al efectivo cabezazo de José María Giménez a un minuto del final.

Este sábado continuarán las acciones del Mundial con los duelos entre Francia-Australia y Perú-Dinamarca, en el grupo C, y los que animarán Argentina-Islandia y Croacia-Nigeria, en el D.

