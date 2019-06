Por la eficiencia en Lima

Conseguir una eficiencia en finales del 80 % parece ser la clave para superar los 36 títulos o el cuarto lugar conquistado hace cuatro años en Toronto, por la delegación cubana que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Para lograr uno u otro objetivo, incluso los dos, la única manera es contar con una alta eficiencia, reconoció el Director Nacional de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), José Antonio Miranda.

Miranda ratificó que las potencialidades de Cuba se centran en 13 deportes, con mayor grado de responsabilidad para el atletismo, la lucha, el boxeo, el judo, canotaje y el taekwondo, sin desconocer otras individualidades.

Hasta el momento, la armada cubana que asistirá a la cita entre el 26 de julio y el 11 de agosto próximo, tiene asegurada 490 atletas.

