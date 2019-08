Polo acuático cubano en los Panamericanos

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – La selección femenina cubana de polo acuático venció a su par de México, con marcador de 13 goles por 4, en la ronda preliminar correspondiente al grupo B de los Juegos de Lima 2019.

En el encuentro, tuvo destaque particular la jugadora cubana Mayelín Bernal, quien anotó un total de 7 dianas, y con esa victoria, las antillanas renovaron sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Las antillanas debutaron con derrota contra las canadienses, por amplio marcador de 20 a 5, pero tras esta victoria las nuestras tendrán la posibilidad de certificar el pase a cuartos de final ante la escuadra de Perú.

Por otra parte, el equipo varonil cubano de esa disciplina, también verá acción en esta jornada contra Puerto Rico, después de perder ayer contra Estados Unidos, por lo que el juego de hoy será determinante en sus aspiraciones por clasificar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.