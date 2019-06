Pitcheo cubano vence a estadounidenses

Con otro magistral pitcheo del derecho Lázaro Blanco, complementado con un par de relevistas, la selección cubana derrotó por lechada de 3 a 0 al club estadounidense Rockland Boulders, en la Liga Can-Am de béisbol.

El granmense Blanco lanzó 6 entradas, en las que apenas admitió dos hits, ponchó a 3 y dio igual cantidad de boletos, para conseguir su segundo triunfo en este torneo; Cuba tiene ahora balance de 5 ganados y 5 perdidos.

Cuba jugará los dos partidos restantes ante los Rockland Boulders este miércoles y jueves.

